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27.10.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos fällt am Dienstagvormittag
Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Temenos gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 74,25 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die Temenos-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 74,25 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'503 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Temenos-Aktie bis auf 74,25 CHF. Bei 75,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4'556 Temenos-Aktien umgesetzt.
Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,17 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 USD. Am 22.07.2026 hat Temenos in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 CHF. Im letzten Jahr hatte Temenos einen Gewinn von 1,93 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 23.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 25.04.2028 dürfte Temenos die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,90 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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