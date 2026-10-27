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27.10.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Anleger schicken Temenos am Mittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Temenos. Zuletzt wies die Temenos-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 75,45 CHF nach oben.
Das Papier von Temenos konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 75,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'584 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Temenos-Aktie bei 75,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 23'118 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (59,20 CHF). Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 27,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Temenos am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umsetzen können.
Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 25.04.2028.
Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2027 4,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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