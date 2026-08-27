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27.08.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Vormittag freundlich

Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 75,85 CHF.

Temenos
76.31 CHF 1.97%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 75,85 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'317 Punkten steht. In der Spitze gewann die Temenos-Aktie bis auf 76,55 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,75 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'471 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,95 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Es stand ein EPS von 0,80 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Temenos noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 CHF in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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