Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’439 0.8%  SPI 20’215 0.7%  Dow 52’157 0.4%  DAX 25’432 1.3%  Euro 0.9311 0.2%  EStoxx50 6’301 0.3%  Gold 4’066 0.2%  Bitcoin 52’830 -1.0%  Dollar 0.8188 0.3%  Öl 90.0 -7.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sika41879292Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TX Group-Aktie fest: Tamedia integriert "Subscribe with Google"-Dienst
Der Unterschied liegt im Design
Siemens-Healthineers-Aktie zieht an: Partnerschaft mit Vanderbilt über 87 Millionen Dollar
Vor dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch: Dieser Citi-Trade schützt Ihr Depot
Bärenmarkt bei Halbleiterwerten: Warum es bei NVIDIA, Broadcom & Co. laut BofA trotzdem keinen Anlass zur Sorge gibt
Suche...
Plus500 Depot

Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.07.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos schiesst am Nachmittag hoch

Temenos Aktie News: Temenos schiesst am Nachmittag hoch

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Temenos. Das Papier von Temenos konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 5,4 Prozent auf 65,15 CHF.

Temenos
65.33 CHF 5.70%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 65,15 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. In der Spitze legte die Temenos-Aktie bis auf 65,50 CHF zu. Bei 62,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69'873 Temenos-Aktien umgesetzt.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,54 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 CHF am 23.07.2026. Mit einem Kursverlust von 9,13 Prozent würde die Temenos-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Temenos seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,76 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -5,75 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

Temenos-Aktie sackt trotzdem ab: Umsatz und Gewinnplus im zweiten Quartal

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Temenos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Ausblick: Temenos präsentiert Quartalsergebnisse

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3657 19.03.2027 157229256
Long 12.2762 18.12.2026 156564595
Long 257.8 18.09.2026 152125844
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1611 10.62 156035293
Long 9.2071 7.58 159013204
Long 13.5684 3.71 159013203
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3657 9.91 158464449
Short 9.9154 6.61 159012977
Short 23.4364 0.28 159012649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.56 145140207
Long 8 -16.03 148467317
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Temenos AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten