Temenos Aktie News: Temenos schiesst am Nachmittag hoch

Um 16:28 Uhr sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 65,15 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. In der Spitze legte die Temenos-Aktie bis auf 65,50 CHF zu. Bei 62,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69'873 Temenos-Aktien umgesetzt.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,54 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 CHF am 23.07.2026. Mit einem Kursverlust von 9,13 Prozent würde die Temenos-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Temenos seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,76 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -5,75 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

Temenos-Aktie sackt trotzdem ab: Umsatz und Gewinnplus im zweiten Quartal

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Temenos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Ausblick: Temenos präsentiert Quartalsergebnisse