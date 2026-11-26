Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 78,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Temenos-Aktie bis auf 78,85 CHF. Bei 77,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 31'697 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 9,83 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 24,54 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,80 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Temenos noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 222.48 Mio. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 206.88 Mio. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 25.04.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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