Um 12:28 Uhr wies die Temenos-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 78,15 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'801 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Temenos-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,55 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 20'682 Temenos-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 11,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 24,25 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Temenos gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 206.88 Mio. CHF umsetzen können.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 25.04.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,44 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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