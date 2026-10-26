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26.10.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Montagvormittag schwächer
Die Aktie von Temenos gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Temenos-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 74,35 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 74,35 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'427 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Temenos-Aktie bis auf 73,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,45 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'392 Temenos-Aktien umgesetzt.
Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Temenos-Aktie mit einem Kursplus von 17,01 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 20,38 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Temenos am 22.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,80 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umgesetzt.
Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Am 25.04.2028 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,90 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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