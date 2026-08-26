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26.08.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Die Aktie von Temenos gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 74,90 CHF.

Temenos
74.83 CHF -1.12%
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Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 74,90 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'469 Punkten steht. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,65 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'354 Temenos-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 16,15 Prozent zulegen. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 26,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,73 USD belaufen. Am 22.07.2026 hat Temenos die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 CHF, nach 1,93 CHF im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Temenos die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 9.7226 6.57 159690635
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