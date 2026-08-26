Temenos Aktie News: Temenos verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Mit einem Wert von 75,50 CHF bewegte sich die Temenos-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'488 Punkten steht. Der Kurs der Temenos-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,10 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Temenos-Aktie bis auf 74,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 41'896 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 15,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 CHF am 23.07.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 21,59 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 222.48 Mio. CHF, gegenüber 236.05 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,75 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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