Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Bei der Temenos-Aktie liess sich um 04:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 78,06 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 14'581 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Temenos-Aktie bisher bei 79,06 CHF. Die Temenos-Aktie sank bis auf 77,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,86 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 126'774 Temenos-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,94 CHF. Dieser Kurs wurde am 09.06.2023 erreicht. Gewinne von 4,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 49,61 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2022). Abschläge von 36,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 24.10.2023 hat Temenos die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,61 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Temenos noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 236,70 USD, während im Vorjahreszeitraum 212,80 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Temenos am 19.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch