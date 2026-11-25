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25.11.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochvormittag nahezu unverändert
Die Aktie von Temenos zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Die Temenos-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 76,80 CHF an der Tafel.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Temenos-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 76,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'847 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Temenos-Aktie bei 77,50 CHF. In der Spitze fiel die Temenos-Aktie bis auf 76,55 CHF. Bei 77,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'849 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 11,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 USD belaufen. Am 22.07.2026 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 0,52 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 222.48 Mio. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 206.88 Mio. CHF umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 25.04.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,44 USD je Temenos-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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