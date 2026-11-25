Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 77,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Temenos-Aktie bei 77,60 CHF. Mit einem Wert von 77,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 42'949 Stück.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 12,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,20 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Temenos ein EPS von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 222.48 Mio. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 206.88 Mio. CHF umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 23.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 25.04.2028 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Temenos.

Von Analysten wird erwartet, dass Temenos im Jahr 2026 4,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor 5 Jahren verloren