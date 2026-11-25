Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Temenos-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 76,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'844 Punkten liegt. Bei 77,50 CHF erreichte die Temenos-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Temenos-Aktie bei 76,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 77,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 22'969 Temenos-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,36 Prozent. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 22,87 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 0,52 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Temenos am 23.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 25.04.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor 5 Jahren verloren