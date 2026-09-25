Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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25.09.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Freitagvormittag billiger
Die Aktie von Temenos gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Temenos-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 66,85 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Temenos-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 66,85 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'822 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Temenos-Aktie bei 66,65 CHF. Mit einem Wert von 67,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5'488 Temenos-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 30,14 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 11,44 Prozent sinken.
Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je Temenos-Aktie. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2026 4,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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