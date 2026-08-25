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25.08.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos verbilligt sich am Vormittag

Temenos Aktie News: Temenos verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 74,65 CHF.

Temenos
74.96 CHF 1.59%
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Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 74,65 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'325 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Temenos-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,65 CHF aus. Mit einem Wert von 75,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 2'869 Stück.

Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 20,70 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Temenos dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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