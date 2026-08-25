Temenos Aktie News: Temenos macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Temenos-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 75,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'387 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Temenos-Aktie sogar auf 75,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 34'224 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 21,80 Prozent würde die Temenos-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,73 USD je Temenos-Aktie. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236.05 Mio. CHF gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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