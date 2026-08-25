Temenos Aktie News: Temenos gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 75,25 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'373 Punkten steht. Bei 75,30 CHF erreichte die Temenos-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 13'894 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 13,51 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 27,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Temenos dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,48 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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