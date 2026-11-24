Im SIX SX-Handel kam die Temenos-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 75,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'764 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Temenos-Aktie bis auf 75,25 CHF zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Temenos-Aktie bis auf 74,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,90 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'744 Temenos-Aktien.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 15,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit Abgaben von 21,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Temenos-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Temenos gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,80 CHF. Im letzten Jahr hatte Temenos einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Temenos einen Umsatz von 206.88 Mio. CHF eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.04.2028 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Temenos.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,44 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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