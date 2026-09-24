Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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24.09.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag tiefer
Die Aktie von Temenos gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Temenos gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 68,40 CHF abwärts.
Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 68,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'731 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Temenos-Aktie bei 68,25 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,65 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'538 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 15,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 CHF je Aktie gewesen. Temenos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Am 21.10.2027 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,41 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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