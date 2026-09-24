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24.09.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 67,85 CHF.

Temenos
67.21 CHF -1.97%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 67,85 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'758 Punkten realisiert. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,65 CHF nach. Bei 68,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37'609 Temenos-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 28,22 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,20 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 12,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Am 22.07.2026 hat Temenos in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -5,75 Prozent verringert.

Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Temenos die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,41 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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