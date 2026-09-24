Temenos Aktie News: Temenos verbilligt sich am Donnerstagmittag

Das Papier von Temenos gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 68,35 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'717 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Temenos-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,90 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 68,65 CHF. Bisher wurden heute 14'595 Temenos-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,29 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 15,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,80 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 21.10.2027 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,41 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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