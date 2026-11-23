Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 74,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'486 Punkten realisiert. Die Temenos-Aktie sank bis auf 74,05 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,75 CHF. Zuletzt wechselten 2'801 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,41 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 25,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 206.88 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Temenos-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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