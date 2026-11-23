|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.11.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos fällt am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 74,10 CHF ab.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 74,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'486 Punkten realisiert. Die Temenos-Aktie sank bis auf 74,05 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,75 CHF. Zuletzt wechselten 2'801 Temenos-Aktien den Besitzer.
Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,41 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 25,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 206.88 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Temenos-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,45 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor 5 Jahren verloren
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Temenos AG
|
09:29
|Temenos Aktie News: Temenos fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SIX-Handel: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Temenos-Aktie gewinnt: Einnahmen gesteigert - Gewinnprognose 2026 erhöht (AWP)
Analysen zu Temenos AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.