Die Temenos-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 75,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'676 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Temenos-Aktie bei 75,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,75 CHF. Zuletzt wechselten 46'542 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 59,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 0,52 CHF im Vorjahresquartal. Temenos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Temenos am 23.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Temenos rechnen Experten am 25.04.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Temenos-Aktie in Höhe von 4,45 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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