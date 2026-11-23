Im SIX SX-Handel kam die Temenos-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 75,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'607 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Temenos-Aktie bei 75,25 CHF. Die Temenos-Aktie sank bis auf 74,05 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,75 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 17'880 Temenos-Aktien umgesetzt.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 13,79 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 CHF am 23.07.2026. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 26,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.07.2026 hat Temenos in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 222.48 Mio. CHF, während im Vorjahreszeitraum 206.88 Mio. CHF ausgewiesen worden waren.

Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 25.04.2028 dürfte Temenos die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,45 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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