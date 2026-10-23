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23.10.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos verbilligt sich am Freitagvormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Temenos. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 73,50 CHF.
Der Temenos-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 73,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Temenos-Aktie bis auf 73,30 CHF. Bei 73,95 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'202 Temenos-Aktien.
Am 15.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF an. Gewinne von 18,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.07.2026 hat Temenos in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 222.48 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Temenos 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Temenos rechnen Experten am 26.10.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,90 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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