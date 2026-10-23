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23.10.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Temenos
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Temenos. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 74,15 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Temenos-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 74,15 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'380 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Temenos-Aktie bisher bei 73,30 CHF. Mit einem Wert von 73,95 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 26'304 Temenos-Aktien den Besitzer.
Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 25,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,80 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umsetzen können.
Temenos wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Temenos.
Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2027 4,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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