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23.10.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos büsst am Freitagmittag ein
Die Aktie von Temenos gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 73,90 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Temenos-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 73,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'366 Punkten realisiert. Die Temenos-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,30 CHF ab. Bei 73,95 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 12'309 Temenos-Aktien gehandelt.
Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,73 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 19,89 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umsetzen können.
Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,90 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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