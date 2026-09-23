Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochvormittag fester

Das Papier von Temenos legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 69,05 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'860 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Temenos-Aktie bei 69,15 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,35 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'619 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 26,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 14,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,75 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,80 CHF. Im letzten Jahr hatte Temenos einen Gewinn von 1,93 CHF je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,46 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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