Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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23.09.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochnachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Temenos. Das Papier von Temenos legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 68,55 CHF.
Die Temenos-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 68,55 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'804 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Temenos-Aktie bis auf 69,15 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,35 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 38'442 Stück.
Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 21,21 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,20 CHF ab. Mit Abgaben von 13,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,75 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 CHF, nach 1,93 CHF im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 222.48 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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