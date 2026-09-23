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23.09.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Temenos Aktie News: Temenos gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Die Aktie von Temenos gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 68,45 CHF.

Temenos
68.41 CHF 0.53%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 68,45 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'800 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Temenos-Aktie bei 69,15 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,35 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'497 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,20 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 13,51 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,75 USD. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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