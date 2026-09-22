Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 68,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'808 Punkten notiert. Die Temenos-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,80 CHF. Bei 69,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 35'143 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 13,77 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,75 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -5,75 Prozent verringert.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,46 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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