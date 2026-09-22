Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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22.09.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos legt am Dienstagmittag zu
Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Temenos konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 69,25 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 69,25 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'850 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Temenos-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,25 CHF an. Mit einem Wert von 69,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'652 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 25,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit Abgaben von 14,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,75 USD belaufen. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 222.48 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Temenos im Jahr 2026 4,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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