Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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21.09.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos gewinnt am Vormittag
Die Aktie von Temenos gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Temenos-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 68,05 CHF nach oben.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 68,05 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert. Der Kurs der Temenos-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,10 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 67,75 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'284 Temenos-Aktien umgesetzt.
Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 27,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 CHF am 23.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,01 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,75 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Temenos wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Temenos-Aktie in Höhe von 4,46 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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