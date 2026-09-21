Temenos Aktie News: Temenos am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 68,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'763 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Temenos-Aktie bis auf 68,75 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 67,75 CHF. Bisher wurden via SIX SX 38'658 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,82 Prozent. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF ab. Abschläge von 13,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,75 USD. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Am 21.10.2027 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Temenos-Aktie in Höhe von 4,46 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren eingebracht

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor einem Jahr eingefahren