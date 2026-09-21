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21.09.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit grünen Vorzeichen

Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Temenos. Das Papier von Temenos konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 68,20 CHF.

Temenos
67.97 CHF 1.30%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Temenos-Papiere um 12:28 Uhr 1,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'748 Punkten notiert. Bei 68,25 CHF erreichte die Temenos-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 67,75 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 16'874 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,75 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -5,75 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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