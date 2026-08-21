Temenos Aktie News: Anleger schicken Temenos am Vormittag ins Minus

Um 09:28 Uhr fiel die Temenos-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 72,70 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Temenos-Aktie ging bis auf 72,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,85 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'876 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. 19,67 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,57 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Am 22.07.2026 hat Temenos die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Temenos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.

Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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