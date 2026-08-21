Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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21.08.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 72,60 CHF.
Die Temenos-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 72,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'113 Punkten steht. Die Temenos-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,20 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,85 CHF. Von der Temenos-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'559 Stück gehandelt.
Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,73 USD belaufen. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,80 CHF. Im letzten Jahr hatte Temenos einen Gewinn von 1,93 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236.05 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 222.48 Mio. CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 21.10.2027 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,48 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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