Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 58,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'668 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Temenos-Aktie bisher bei 58,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,25 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 68'376 Stück.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,69 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 52,65 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,61 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,46 USD, nach 1,30 CHF im Jahr 2024. Temenos veröffentlichte am 22.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,37 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 0,38 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 208.74 Mio. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 201.00 Mio. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.07.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 3,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

