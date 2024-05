Temenos Aktie News: Temenos gewinnt am Dienstagnachmittag

Die Temenos-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 58,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'002 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Temenos-Aktie bei 58,25 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 113'069 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 89,68 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,35 Prozent. Am 10.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 53,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 9,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Temenos seine Aktionäre 2023 mit 1,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 USD je Aktie ausschütten. Am 23.04.2024 hat Temenos in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 201.00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 209.61 Mio. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Temenos.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,39 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch