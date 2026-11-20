Um 09:28 Uhr rutschte die Temenos-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 76,10 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die Temenos-Aktie sank bis auf 75,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,30 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'597 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Temenos-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Am 22.07.2026 hat Temenos in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 0,52 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Temenos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Temenos-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2028 erwartet.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor 5 Jahren verloren

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen