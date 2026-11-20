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20.11.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Temenos. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 75,65 CHF.
Die Temenos-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 75,65 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'574 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Temenos-Aktie bisher bei 74,65 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34'283 Temenos-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,00 Prozent hinzugewinnen. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 21,74 Prozent sinken.
Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,82 USD belaufen. Temenos gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Temenos einen Umsatz von 206.88 Mio. CHF eingefahren.
Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. Temenos dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,45 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Temenos am 20.11.2026
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