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20.11.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 75,55 CHF nach.
Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 75,55 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'609 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Temenos-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,95 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 76,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 16'723 Temenos-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,16 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 CHF am 23.07.2026. Mit Abgaben von 21,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Temenos-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Am 22.07.2026 hat Temenos die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Temenos ein EPS von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 222.48 Mio. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 206.88 Mio. CHF umgesetzt.
Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.04.2028 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Temenos.
Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,45 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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