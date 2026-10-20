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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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20.10.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos schiebt sich am Vormittag vor

Temenos Aktie News: Temenos schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 73,50 CHF.

Temenos
73.20 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,5 Prozent auf 73,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'271 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 73,50 CHF markierte die Temenos-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 72,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'862 Temenos-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 18,37 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 19,46 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Temenos im Jahr 2026 4,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4256 18.06.2027 160577139
Long 11.584 18.12.2026 152739216
Long 289.6 18.12.2026 155738933
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0634 11.18 159232243
Long 11.1385 5.99 160577721
Long 19.3067 1.91 161119647
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.792 12.28 152125738
Short 12.0667 3.65 157924956
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.11 157975859
Long 8 -25.55 159012613
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’218.95 13.95 SS9BDU
Short 15’788.74 8.98 S1BOGU
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Long 13’740.91 19.96 S0S2BU
Long 13’428.39 13.95 SJBMDU
Long 12’840.43 8.92 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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