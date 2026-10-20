Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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20.10.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos schiebt sich am Vormittag vor
Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 73,50 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,5 Prozent auf 73,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'271 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 73,50 CHF markierte die Temenos-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 72,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'862 Temenos-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 18,37 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 19,46 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Temenos im Jahr 2026 4,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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