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20.10.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagnachmittag in Grün

Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagnachmittag in Grün

Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Temenos konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 72,75 CHF.

Temenos
73.20 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 72,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'319 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Temenos-Aktie bei 73,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 72,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 33'379 Temenos-Aktien gehandelt.

Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,59 Prozent. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 18,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236.05 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 222.48 Mio. CHF.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.1 17.12.2027 151874471
Long 290.4 18.12.2026 155738933
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.4462 9.75 161357405
Long 10.7556 5.45 161119525
Long 17.0824 2.17 161119647
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1787 11.96 152125738
Short 10.3714 5.71 157925050
Short 13.8286 3.35 157924956
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Temenos am 20.10.2026

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