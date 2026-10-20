Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagnachmittag in Grün
Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Temenos konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 72,75 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 72,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'319 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Temenos-Aktie bei 73,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 72,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 33'379 Temenos-Aktien gehandelt.
Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,59 Prozent. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 18,63 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236.05 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 222.48 Mio. CHF.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,45 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie
Temenos-Aktie gefragt: US-Kreditgenossenschaft wird Kunde
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet
Erste Schätzungen: Temenos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Temenos AG
|
20.10.26
|Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Temenos Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Temenos (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Temenos Aktie News: Temenos schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Temenos-Aktie gefragt: US-Kreditgenossenschaft wird Kunde (AWP)
|
13.10.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Temenos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Temenos AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Temenos am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.