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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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20.08.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Temenos gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 72,85 CHF ab.

Temenos
73.44 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 72,85 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Die Temenos-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'787 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 16,26 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 18,74 Prozent sinken.

Temenos-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -5,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF im Vergleich zu 236.05 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.225 19.03.2027 156215614
Long 292.4 18.09.2026 151031596
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9857 10.64 159232180
Long 11.2846 4.94 157689182
Long 13.3364 3.76 159690635
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2213 11.86 152125738
Short 7.9027 8.49 155101789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 145140209
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 15’265.48 13.97 SOOB1U
Short 15’837.32 8.87 SABWMU
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Long 13’467.53 13.64 SGBWIU
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