Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 72,85 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Die Temenos-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'787 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 16,26 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 18,74 Prozent sinken.

Temenos-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -5,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF im Vergleich zu 236.05 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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