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20.08.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Temenos zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 73,35 CHF.

Temenos
73.37 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Temenos konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 73,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'130 Punkten liegt. In der Spitze legte die Temenos-Aktie bis auf 73,90 CHF zu. Bei 73,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 26'105 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 18,61 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Mit Abgaben von 19,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Temenos seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,73 USD je Aktie ausschütten. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 222.48 Mio. CHF – eine Minderung von -5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 236.05 Mio. CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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