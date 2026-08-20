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20.08.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos gewinnt am Mittag an Boden

Temenos Aktie News: Temenos gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Temenos gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Temenos-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 73,60 CHF nach oben.

Temenos
73.73 CHF 0.50%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 73,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'185 Punkten tendiert. Der Kurs der Temenos-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,60 CHF zu. Bei 73,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 9'765 Temenos-Aktien.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (59,20 CHF). Abschläge von 19,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,73 USD aus. Am 22.07.2026 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236.05 Mio. CHF gelegen.

Temenos wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Temenos die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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