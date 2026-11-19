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19.11.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Temenos gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 76,30 CHF.
Die Temenos-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 76,30 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'838 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Temenos-Aktie ging bis auf 75,80 CHF. Mit einem Wert von 77,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 56'285 Temenos-Aktien den Besitzer.
Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 14,02 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,41 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,80 CHF. Im letzten Jahr hatte Temenos einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 222.48 Mio. CHF gegenüber 206.88 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 23.02.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 25.04.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,45 USD je Temenos-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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