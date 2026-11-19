Das Papier von Temenos legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 77,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'852 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Temenos-Aktie bisher bei 77,50 CHF. Bei 77,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 17'721 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 11,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 23,51 Prozent Luft nach unten.

Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,82 USD belaufen. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,80 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Temenos noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 CHF in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.

Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 25.04.2028 dürfte Temenos die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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