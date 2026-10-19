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19.10.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Montagvormittag höher

Temenos Aktie News: Temenos am Montagvormittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Temenos. Das Papier von Temenos konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 72,30 CHF.

Temenos
72.32 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Temenos-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 72,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'201 Punkten steht. Der Kurs der Temenos-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,50 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,55 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'734 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Temenos-Aktie mit einem Kursplus von 20,33 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236.05 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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